В Ярославской области сняли режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 17 сентября в 9:03.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также возобновил работу ярославский аэропорт после ночного закрытия. «Ъ-Ярославль» сообщал, что режим беспилотной опасности действовал в регионе с 1:45. Жителей оповещали с помощью сирен.

По словам губернатора, над областью сбили 65 беспилотников, повреждения получили НПЗ, а также многоквартирные дома и автомобили. Отражение атаки БПЛА в Ярославской области подтвердили в Минобороны: регион оказался в сводках ведомства. Всего минувшей ночью в России сбили 641 украинский беспилотник.

Алла Чижова