На ярославском НПЗ потушили возгорания после атаки БПЛА

Возгорания на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе, возникшие вследствие атаки беспилотников, полностью потушены. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

В связи с обнаружением обломков БПЛА в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Объезд осуществляется через ул. Гагарина»,— написал губернатор.

Ранее губернатор сообщал о повреждениях НПЗ, выбитых обломками окнах нескольких многоквартирных домов и поврежденных автомобилях во время атаки в ночь на 17 сентября. При атаке, по его данным, были сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет.

Антон Голицын