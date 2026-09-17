Ярославский НПЗ получил повреждения после атаки 65 беспилотников

В Ярославской области в ночь на 17 сентября в результате атаки БПЛА были повреждены НПЗ, жилые дома и автомобили. Сбиты 65 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе». По его данным, жертв и пострадавших нет.

«Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили»,— написал Михаил Евраев.

Выезд из города в сторону Москвы сейчас восстановлен. В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории региона нет. Губернатор призвал жителей ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что беспилотная опасность была объявлена в 1:45. В целях безопасности было перекрыто движение на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле.

UPD: Возгорания на НПЗ ликвидировали, беспилотная опасность отменена.

Антон Голицын