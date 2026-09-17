В Ярославле из-за ночной атаки БПЛА перекрыли выезд из города

В Ярославской области в ночь на 17 сентября объявлена беспилотная опасность, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 1:45.

В целях безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал жителей предпринять стандартные меры безопасности: покинуть открытые участки при нахождении на улице, дома отойти от окон и укрыться в комнатах со сплошными стенами.

В связи с атакой планируется изменение маршрутов общественного транспорта, следующих по Московскому проспекту и участку М-8. Учреждения региона работают в штатном режиме. Аэропорт Ярославля временно закрыт для полетов, сообщила Росавиация в 1:35.

Антон Голицын