Главные новости к вечеру 16 сентября
Петербуржцы третий день жалуются на сбои в работе SkyNet.
В Петербурге на фоне перебоев с бензином вырос спрос на каршеринг.
Членов избиркомов от «Яблока» пригласили в военкомат в первый день выборов.
В Петербурге полиция прервала раздачу листовок кандидата в Госдуму от «Яблока».
Депутат Рахова выступила с последним словом.
Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Данилова.
В Петербурге выдали разрешение на третий этап Широтной магистрали.
В Архангельской области обвинили директора перевозчика после ДТП с 13 погибшими.
Кандидата от «Яблока» в Архангельске хотят судить за незаконную агитацию.
В Калининградской области убрали «Яблоко» из избирательного бюллетеня.
Социолога из Коми приговорили к семи годам за сотрудничество с иностранными организациями.
Ввод жилья в Карелии упал на 10%.