Главные новости к вечеру 16 сентября

Петербуржцы третий день жалуются на сбои в работе SkyNet.

В Петербурге на фоне перебоев с бензином вырос спрос на каршеринг.

Членов избиркомов от «Яблока» пригласили в военкомат в первый день выборов.

В Петербурге полиция прервала раздачу листовок кандидата в Госдуму от «Яблока».

Депутат Рахова выступила с последним словом.

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Данилова.

В Петербурге выдали разрешение на третий этап Широтной магистрали.

В Архангельской области обвинили директора перевозчика после ДТП с 13 погибшими.

Кандидата от «Яблока» в Архангельске хотят судить за незаконную агитацию.

В Калининградской области убрали «Яблоко» из избирательного бюллетеня.

Социолога из Коми приговорили к семи годам за сотрудничество с иностранными организациями.

Ввод жилья в Карелии упал на 10%.