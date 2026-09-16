Социолога из Коми приговорили к семи годам за сотрудничество с иностранными организациями

Верховный суд Республики Коми приговорил гражданина России и Канады, социолога Николая Зюзева к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 16 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, Зюзев полностью признал вину.

Как заявили в ФСБ, в феврале 2022 года Николай Зюзев разработал и начал реализовывать проект, который, по версии ведомства, был направлен против суверенитета и территориальной целостности России.

По данным спецслужбы, проект включал 12 направлений деятельности. В частности, речь шла о подготовке за рубежом лидеров «национально-освободительных движений» малочисленных народов России, распространении экстремистских материалов, а также сборе и анализе информации по заданиям государственных органов и аналитических центров Евросоюза.

Как утверждает ФСБ, на реализацию проекта Зюзев получил более двух млн евро от 12 иностранных организаций.

Матвей Николаев