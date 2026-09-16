Ввод жилья в Карелии упал на 10%

За январь-август 2026 года в Карелии суммарно введено в эксплуатацию 217 тысяч кв. м. жилья. По данным Федеральной службы государственной статистики Республики Карелия в период с января по август 2026 года сдано 176,7 тысячи кв. м. индивидуального жилья или 1 671 дом. В многоквартирном сегменте введено 2491 квартира или 40,3 тысячи кв. м. Доля ИЖС в общем объеме нового строительства в регионе составила 81%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С января по август 2026 года сдано 176,7 тысячи кв. м. индивидуального жилья или 1 671 дом

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ С января по август 2026 года сдано 176,7 тысячи кв. м. индивидуального жилья или 1 671 дом

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Объем введенного жилья за 8 месяцев 2026 года составил 89,8% от показателя аналогичного периода 2025 года. Годом ранее показатель за январь-август составил 241,6 тысяч кв. м., то есть на 24,6 тысячи кв. м. больше.

Мария Одностеблец