В Калининградской области убрали «Яблоко» из избирательного бюллетеня

Избирательная комиссия Калининградской области исключила строку с партией «Яблоко» из бюллетеня на выборах депутатов регионального Законодательного собрания восьмого созыва. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Яблоко» исключили из бюллетеня на выборах в Заксобрание Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Яблоко» исключили из бюллетеня на выборах в Заксобрание Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Речь идет о строке №3, в которой были указаны сведения о политической партии «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“».

Регистрация списка партии была отменена 28 августа решением Калининградского областного суда по иску «Коммунистов России». «Яблоко» обжаловало это решение, однако 14 сентября апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Таким образом, строка с партией была исключена из избирательного бюллетеня на основании вступившего в силу судебного решения.

Матвей Николаев