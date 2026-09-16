В Петербурге выдали разрешение на третий этап Широтной магистрали

В Петербурге выдали разрешение на строительство третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Новый участок соединит развязку на Софийской улице с направлением к будущему мосту через Неву, сообщили 16 сентября в городском комитете по инвестициям.

Протяженность участка составит 2,2 км в правом направлении и 1,2 км в левом. Магистраль запроектирована с тремя полосами движения в каждую сторону.

Трасса пройдет через железнодорожные пути и пересечет улицы Салова, Седова, Фаянсовую и Нефтяную дорогу. Для связи с прилегающей уличной сетью предусмотрены развязки на Софийской улице и Глухоозерском шоссе.

Третий этап ШМСД станет частью магистрали, которая должна обеспечить связь между районами Петербурга и выходами на основные транспортные направления города.

Карина Дроздецкая