«Артек» возобновляет прием детей из Крыма и Севастополя

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о приостановке приема организованных детских групп в лагеря и другие средства размещения региона. Согласно документу, ограничения больше не распространяются на прием и размещение детей из Крыма и Севастополя в международном детском центре «Артек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Изначально ограничения на прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие средства размещения Крыма были введены в июне по соображениям безопасности. В августе их действие продлили до конца 2026 года.

Новая редакция указа также допускает бронирование мест, прием и размещение детей, в том числе организованных групп из других регионов России, в расположенных в Крыму средствах размещения для участия в спортивных и физкультурных мероприятиях.

Таким образом, действующие ограничения предусматривают отдельные исключения для «Артека» и детских групп, прибывающих в Крым на спортивные мероприятия.

Наталья Белоштейн