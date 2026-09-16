Фигуры медведей в центре Ярославля подверглись вандализму

Молодой человек оставил надпись на недавно установленных декоративных фигурах медведей в пешеходной зоне на улице Депутатской в центре Ярославля. Об этом сообщила инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора региона в соцсетях.

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Фото: Инспекция адмтехнадзора ЯО Скриншот с камеры видеонаблюдения

Фото: Инспекция адмтехнадзора ЯО

«В настоящее время ведется поиск нарушителя. Материалы уже направлены для рассмотрения в УМВД России по Ярославской области»,— сообщили в инспекции.

Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения, записи могут помочь найти виновного. В инспекции напомнили, что за вандализм предусмотрена уголовная ответственность. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее в Гаврилов-Яме суд приговорил 18-летнего местного жителя к 180 часам обязательных работ за вандализм на скейт-площадке.

Виктория Самко