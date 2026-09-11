В Гаврилов-Яме вандала приговорили к 180 часам работ

В Гаврилов-Яме суд приговорил 18-летнего местного жителя к 180 часам обязательных работ за вандализм на скейт-площадке. Об этом сообщила прокуратура Гаврилов-Ямского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В апреле молодой человек вырвал из земли информационный стенд, перевернул пять садово-парковых скамеек, а также повредил и опрокинул деревянные урны. В результате администрации Гаврилов-Ямского муниципального округа был причинен ущерб более чем на 20 тыс. руб. Молодой человек его возместил.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили 180 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Виктория Самко