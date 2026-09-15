Главные новости за 15 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом №94 в Симферополе, водитель которого, по предварительным данным, почувствовал себя плохо за рулем и столкнулся с несколькими автомобилями, после чего въехал в здание торгового центра. В результате аварии пострадали девять человек, следователи проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и дают оценку действиям сотрудников компании-перевозчика.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Петра Медведева к 18 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене, подготовке теракта и незаконном получении взрывчатых веществ. По данным суда, фигурант дела намеревался забрать из тайника в Новороссийске взрывчатку и организовать подрыв здания «Электросетей Кубани», однако был задержан правоохранителями, также ему назначили штраф в 300 тыс. руб.

В 38 российских регионах беременным студенткам установлены единовременные выплаты от 100 тыс. до 250 тыс. руб., при этом в Краснодарском крае такая мера поддержки не предусмотрена. В Ростовской области и Адыгее студенткам очной формы обучения выплачивают по 100 тыс. руб., а крупнейшая выплата — 250 тыс. руб. — установлена в Смоленской области.

В Краснодарском крае запустили цифровой сервис для поиска укрытий при угрозе атаки беспилотников, он доступен в мобильном приложении «Моя Кубань». Система определяет местоположение пользователя и показывает ближайшие укрытия, в базу уже внесено около 5 тыс. объектов, а картой можно пользоваться без подключения к интернету.

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность требований Федерального казначейства к властям Краснодарского края об устранении нарушений при выдаче жилищных субсидий переселенцам из Херсонской области на сумму 519 млн руб. Краевое министерство обжаловало предписание, однако суды признали выплаты федеральными средствами и обязали регион вернуть некорректно использованные деньги.