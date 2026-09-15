Власти Кубани проиграли казначейству спор о возврате «херсонских» субсидий

Кассационный суд в Москве подтвердил законность требований Федерального казначейства к кубанским властям об устранении нарушений при выдаче жилищных субсидий переселенцам из Херсонской области. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке. По сути, речь идет о том, что край должен будет вернуть некорректно потраченные федеральные 0,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Московского округа отказал министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (минТЭК и ЖКХ) в удовлетворении кассационной жалобы по спору с Федеральным казначейством. Министерство пыталось обжаловать предписание органа финансового контроля об устранении ведомством нарушений, допущенных при выдаче жилищных субсидий переселенцам из Херсона (деньги предоставлялись через федеральный Фонд развития территорий — ФРТ), на сумму свыше 0,5 млрд руб.

Предписание Федерального казначейства был вынесено в октябре 2024 года по итогам выездной проверки соблюдения условий соглашений с ФРТ. Аудиторы пришли к выводу, что часть выплат по «херсонским сертификатам» была произведена с нарушениями. Изначально претензии возникли по 250 выплатам на сумму свыше 770 млн руб., однако после возражений краевых чиновников их число сократилось до 169 случаев на 519 млн руб.

Среди оснований для претензий — выдача сертификатов гражданам из населенных пунктов, не включенных в утвержденный правительством перечень, наличие у получателей постоянной регистрации и проживания на территории РФ, двойная регистрация переселенцев, отсутствие российского гражданства, въезд херсонцев в Россию не в экстренном порядке (что предусмотрено постановлением), в том числе и через третьи страны. Они послужили основанием для выдачи казначейством предписания в адрес кубанских властей об устранении допущенных нарушений. В сущности это предписание является требованием вернуть федеральные деньги.

Краевое министерство предписание оспорило. Ведомство в суде настаивало, что эти средства не являются федеральными, поскольку выплачивались из бюджета Краснодарского края, хотя и поступали туда от Фонда развития территорий. Однако Арбитражный суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции признали позицию казначейства законной. Они указали, что мероприятия по выдаче сертификатов реализуются за счет средств федерального бюджета, а министерство как получатель бюджетных средств обязано обеспечивать результативность и целевой характер их использования.

Суд округа также отметил, что предоставление мер поддержки носило исключительно целевой и адресный характер, а потому не могло осуществляться без проверки соответствия получателей установленным критериям.

Между тем, по данным издания, получатели субсидий уже начали получать от краевого министерства письма с требованиями добровольно вернуть ранее перечисленные средства как неосновательное обогащение, и более того — ведомство уже в ряде случаев обратилось в суды за взысканием этих средств.

«Ъ-Кубань» направил в пресс-службу минТЭК и ЖКХ запрос об объемах и ходе этой претензионной работы. Там оперативно ответить на вопрос не смогли, попросив время на сбор информации.

Михаил Волкодав