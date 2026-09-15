В Адыгее установили единовременные выплаты беременным студенткам

В 38 российских регионах установлены единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 тыс. до 250 тыс. руб. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на региональные законы и нормативные акты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В Краснодарском крае такая выплата в перечень региональных мер поддержки, приведенных в исследовании, не вошла. При этом в Ростовской области и Адыгее беременным студенткам, обучающимся очно, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. руб. Аналогичные суммы установлены еще в нескольких десятках регионов, включая Санкт-Петербург.

В большинстве субъектов для получения выплаты необходимо учиться по очной форме, иметь срок беременности не менее 12 недель и постоянно проживать в регионе не менее трех лет. В отдельных субъектах действуют дополнительные требования. Так, в Хабаровском крае получить выплату могут студентки в возрасте от 18 до 23 лет. В Саратовской и Пензенской областях в 2026 году мера распространяется также на студенток заочной формы обучения.

Наибольшая выплата с 1 августа 2026 года установлена в Смоленской области — 250 тыс. руб. По 200 тыс. руб. получают студентки в Ивановской и Ульяновской областях, а также в Севастополе. Выплата в 150 тыс. руб. предусмотрена в Удмуртии, Брянской и Тульской областях, 120 тыс. руб. — в Рязанской области.

На федеральном уровне малоимущим беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, предоставляется ежемесячное пособие. Его размер зависит от величины регионального прожиточного минимума. С 2025 года субъекты РФ получили право устанавливать дополнительные единовременные выплаты беременным студенткам очной формы обучения в размере не менее 100 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков