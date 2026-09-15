Наставник «Локомотива» оценил победный матч в Челябинске

Главный тренер ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов назвал итог матча в Челябинске хорошим, но остался недоволен нереализованным по ходу игры большинством. Об этом наставник сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Хороший результат, в меньшинстве неплохо сыграли. Единственное — большинство сегодня не сработало. Дотерпели этот второй гол, потом стало попроще, доиграли»,— сказал Квартальнов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4:1. По ходу матча ярославцы пять раз играли в большинстве, но ни разу не реализовали лишнего. Дважды «железнодорожники» забили в пустые ворота. Авторами этих голов стали Матвей Котков и Александр Радулов.

«Котков молодец, гол важный. Молодой мальчишка пока попадает в состав. Это хорошо, набивает шишки»,— прокомментировал наставник.

Для Радулова шайба стала 300-й в КХЛ. Нападающий стал третьим игроком в истории лиги, сумевшим забить столько шайб. До него таких было двое: Сергей Мозякин (419) и Вадим Шипачев (322 гола).

Алла Чижова