Матч «Локомотива» против «Трактора» завершился 300-й шайбой Радулова в КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Челябинске завершилась со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Практически весь первый период команды провели в неравных составах из-за удалений, но шансами своими не воспользовались, и счет на табло остался 0:0. Челябинцы имели небольшое преимущество по броскам, но до гола дело не дошло.

Во втором периоде команды обменялись шайбами. На 34-й минуте «Трактор» организовал быструю атаку, с пятака пытался забить Александр Рыков, Мельничук с броском справился, но на добивании сыграл нападающий «Трактора» Артем Низамеев. Ярославцы в концовке отрезка сравняли: Александр Радулов занес шайбу в зону соперника, а Георгий Иванов ее подхватил и отправил в сетку.

Третий период хозяева начали с удалений. Большинство «Локомотив» не реализовал, но через несколько минут в равных составах повел в счете благодаря голу Ильи Николаева. Челябинцы ответили серией атак, но в итоге забили вновь гости: игроки «Трактора» потеряли шайбу в зоне соперника, ее подобрал нападающий «Локомотива» Матей Котков и поразил пустые ворота. За 10 секунд до конца матча Александр Радулов отправил еще одну шайбу в пустые ворота хозяев. Для форварда этот гол стал 300-м в КХЛ. До Радулова единственными игроками, сумевшими забросить столько шайб в КХЛ, были Сергей Мозякин и Вадим Шипачев.

Ворота «Локомотива» впервые в новом сезоне защищал Алексей Мельничук, а на лед в составе ярославцев вышел нападающий Данил Романцев, с которым клуб накануне подписал пробный контракт.

«Локомотив» и «Трактор» встречались во второй раз с начала сезона. Первая встреча команд, открывшая чемпионат КХЛ, завершилась уверенной победой ярославцев со счетом 5:1. 18 сентября «железнодорожники» на своей арене примут омский «Авангард», с которым встречались в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина.

Алла Чижова