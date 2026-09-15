Рыбинец стал фигурантом уголовного дела из-за передачи мотоцикла сыну

В Рыбинске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Рыбинска, который разрешил своему несовершеннолетнему сыну управлять кроссовым мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД и СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки после ДТП, произошедшего 16 августа на нерегулируемом перекрестке улиц Папанина и Тракторной. По данным полицейских, подросток, находясь за рулем мотоцикла, не справился с управлением и сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Оба получили травмы.

«В ходе проверки по факту происшествия сотрудники полиции установили, что мототехникой несовершеннолетнему разрешил управлять отец, несмотря на отсутствие у подростка водительского удостоверения и достаточного опыта вождения»,— сообщили в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Ранее дело по аналогичной статье было возбуждено в отношении 40-летней жительницы Ярославля, которая тоже разрешила несовершеннолетнему сыну управлять мототехникой без водительских прав.

Алла Чижова