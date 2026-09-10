В Ярославле мать привлекут к уголовной ответственности за передачу мопеда сыну

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая разрешила несовершеннолетнему сыну управлять мототехникой без водительских прав. Дело расследуется по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Авария произошла в августе в Дзержинском районе Ярославля. Как сообщало ранее УМВД, подросток на мопеде «ЗИД» наехал на ребенка, двигавшегося на велосипеде. В результате аварии травмы получили сам несовершеннолетний водитель, его пассажир и велосипедист.

Полицейские установили, что транспортное средство подростку приобрела мать и разрешила ему управление, несмотря на отсутствие водительского удостоверения и достаточного опыта вождения. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет, после чего в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Виктория Самко