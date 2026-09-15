Экспертиза одобрила пятиэтажку с паркингом в историческом центре Ярославля

Научно-проектная документация по строительству жилого дома на улице Большой Октябрьской за зданием Главпочтамта в Ярославле получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующий акт размещен на сайте областной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН).

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Эксперт изучил представленные меры обеспечения сохранности исторических зданий, расположенных рядом с планируемым жилым домом: здание Главпочтамта, являющееся выявленным ОКН «Дом доходный Пастуховых», и ОКН «Подвал купеческих палаток (склад)». Новый дом будут строить на территории ОКН федерального значения «Исторический центр города Ярославля».

Проектом запланировано строительство пятиэтажного жилого дома с подземным паркингом на 30 автомобилей и мансардой. На первом этаже разместят салоны, магазины, мастерские, на остальных надземных — квартиры, а также фитнес-зал для жителей дома. Общая площадь здания составит почти 5 тыс. кв. м, общая площадь 23 квартир — 2,5 тыс. кв. м.

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Авторы проекта указали, что здание органично впишется в исторический контекст, уважая архитектурное наследие района и сохраняя его визуальную гармонию. При этом новый дом построят на внутриквартальной территории, он не будет виден с открытых городских пространств. Фасады дома сделают в пастельных тонах, открытые балконы украсят коваными ограждениями, входы — ажурными коваными козырьками.

Эксперт, ознакомившийся с документацией, посчитал, что при строительстве будет обеспечена сохранность ОКН. Общественные обсуждения по акту экспертизы продлятся до 23 сентября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что год назад мэр Ярославля подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Большой Октябрьской, Комсомольской, Свободы, Собинова. Проектом предполагалось строительство жилого дома, административного здания и офисного здания.

Алла Чижова