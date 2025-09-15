В центре Ярославля построят 4-этажный жилой дом

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Большой Октябрьской, Комсомольской, Свободы, Собинова. Речь идет о территории за зданием Главпочтамта.

Проект предусматривает строительство многоквартирного 4-этажного дома со встроенными объектами обслуживания, 4-этажного объекта административного назначения для оказания услуг населению и 3-этажного офисного здания. Возведение объектов социальной инфраструктуры не запланировано. Жилой дом будут строить первым, остальные объекты — по мере появления инвесторов.

В настоящее время в квартале проживают 605 человек, после застройки население вырастет до 674.

Алла Чижова