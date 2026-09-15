В Ярославле решетки Люксфера сохранят при благоустройстве улицы Андропова

Исторические решетки Люксфера, обнаруженные во время благоустройства улицы Андропова в Ярославле, сохранят на месте и сделают частью городской среды. Об этом сообщили в ГБУ ЯО «Проектный институт», которое проектировало реконструкцию улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Ольги Мазановой в ВК Фото: Страница Ольги Мазановой в ВК

«Ъ-Ярославль» сообщал, что решетки обнаружили под асфальтом около бывшей гостиницы «Бристоль» во время реконструкции улицы. После обнаружения окон-иллюминаторов к месту выехали специалисты отдела по работе с объектами культурного наследия. Они выполнили обмеры решеток с привязкой к местности и подготовили проектное решение, позволяющее сохранить их при благоустройстве. Специалисты скорректировали проект работ, предусмотрев размещение исторических деталей в зоне видимости для горожан и туристов.

Решетки планируется использовать как арт-объект и исторический артефакт. Они свидетельствуют об особенностях строительства и быта Ярославля конца XIX — начала XX века. Решетки Люксфера с призматическими стеклянными вставками использовались для освещения подвальных помещений, куда не попадал прямой солнечный свет.

Виктория Самко