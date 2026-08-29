Исторические решетки ярославской гостиницы «Бристоль» предложили сохранить

В Ярославле во время реконструкции улицы Андропова рабочие обнаружили под асфальтом исторические решетки с призмами из стекла. Об этом сообщила градозащитница, лауреат премии имени Комеча Ольга Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Речь идет о так называемых «окнах Люксфера» — чугунных или стальных решетках со стеклянными вставками, которые использовались в конце XIX — начале XX века для освещения подвальных помещений. Благодаря призматической форме стекла они преломляли солнечный свет и направляли его в подвалы.

По словам Мазановой, обнаруженные решетки когда-то освещали подвалы гостиницы «Бристоль». Со временем большую их часть закатали асфальтом. Одна из решеток оставалась на поверхности, однако у нее были выбиты почти все стеклянные вставки.

«Решетки нужно сохранить! Это уникальная городская деталь, частичка истории города. О них рассказывают экскурсоводы, такие штучки создают атмосферу исторического места», — считает Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей гостиницы "Бристоль" в Ярославле

Фото: Страница Ольги Мазановой в ВК Здание бывшей гостиницы "Бристоль" в Ярославле

Фото: Страница Ольги Мазановой в ВК

Градозащитница предлагает восстановить на историческом месте хотя бы одну-две решетки, а остальные передать в музей. По ее словам, она уже обратилась в Музей истории Ярославля. Мазанова также призвала власти и горожан помочь сохранить находку. С ней согласны и представители науки.

«При любой модернизации необходимо сохранять подлинные детали и исторический облик зданий. Это касается не только древностей. А уж здания модерна, которых не так уж много осталось в городе, необходимо сохранять также внимательно, как и постройки предыдущих столетий»,— прокомментировала «Ъ-Ярославль» профессор ЯГПУ, доктор культурологии Татьяна Юрьева.

Антон Голицын