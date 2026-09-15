Главные новости к утру 15 сентября

Склад Ozon поврежден при ракетной атаке на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.

Четыре человека пострадали при аварии на российском судне «Калтан» в порту Камчхон южнокорейского города Пусан. Причиной аварии стала утечка хладагента.

Госсовет Бельгии признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы БКС банка. Активы были заблокированы в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий.

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

Умер советский и российский певец и музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий умер. Ему был 81 год.

У отравившихся школьников в Краснодарском крае нашли норовирус. На прошлой неделе краевое управление СКР начало проверку после обращения детей в больницу с симптомами кишечной инфекции.

Центральное командование вооруженных сил США опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции о подрыве танкера EL GAIA под флагом Панамы в Ормузском проливе.

Истребители НАТО сбили беспилотник в небе над Литвой. В Вильнюсе, Тракайском, Электренском и Каунасском районах был объявлен желтый уровень воздушной угрозы.

Саудовская Аравия направила Великобритании запрос о военной поддержке для сдерживания наступления группировки «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.