Губернатор Слюсарь: склад Ozon поврежден при атаке на Ростовскую область
Склад Ozon поврежден при ракетной атаке на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.
Также было повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов, добавил глава региона. «Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний. Экстренные службы работают на местах происшествий»,— написал господин Слюсарь в Telegram.
Кроме того, повреждения зафиксировали на складах сельхозпредприятий, газовой трубе, а также в продуктовом магазине.
Повреждение логистического объекта Ozon означает не только ущерб инфраструктуре: работу комплекса временно остановили, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились в ее безопасности. В этот период поставки продавцов на объект не принимают, а посылки перенаправляют на другие объекты компании.
Таким образом, основной непосредственный эффект для логистики — изменение маршрута обработки заказов, а не прекращение их движения: операции переносятся на другие площадки. Возобновление работы поврежденного комплекса связано с результатами осмотра территории.