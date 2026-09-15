Губернатор Слюсарь: склад Ozon поврежден при атаке на Ростовскую область

Склад Ozon поврежден при ракетной атаке на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.

Также было повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов, добавил глава региона. «Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний. Экстренные службы работают на местах происшествий»,— написал господин Слюсарь в Telegram.

Кроме того, повреждения зафиксировали на складах сельхозпредприятий, газовой трубе, а также в продуктовом магазине.