В США опровергли заявление КСИР о подрыве танкера EL GAIA в Ормузском проливе

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о подрыве танкера EL GAIA под флагом Панамы в Ормузском проливе.

По информации CENTCOM в соцсети X, танкер был выведен из строя ударом иранской ракеты в августе. «На этих выходных Иран вновь нанес по танкеру удар с помощью беспилотника, пока судно находилось в водах у побережья Омана. В настоящее время танкер буксируется региональным партнером»,— указано в сообщении.

Как сообщал КСИР, судно подорвалось на мине во время попытки пройти через зону на юге Ормузского пролива. На борту начался пожар.