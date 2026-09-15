Bloomberg: Саудовская Аравия попросила у Британии военную помощь из-за атак хуситов

Саудовская Аравия направила Великобритании запрос о военной поддержке для сдерживания наступления группировки «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поддерживаемая Ираном группировка продвигается к Баб-эль-Мандебскому проливу. Эр-Рияд попросил Лондон оказать оперативную помощь вооруженным силам, а также содействовать в защите нефтяной инфраструктуры.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм уже согласился направить в Саудовскую Аравию британских военных советников, сообщили собеседники агентства.

Официально правительство Великобритании пока не объявляло о конкретных мерах поддержки. Однако, как сообщает Bloomberg, чиновники предупреждают, что захват хуситами контроля над Баб-эль-Мандебским проливом окажет «катастрофическое» влияние на мировой рынок и судоходство.

По информации Axios, Эр-Рияд направлял аналогичный запрос о помощи в Вашингтон, однако президент США Дональд Трамп ответил отказом на призывы нанести прямой удар по хуситам.