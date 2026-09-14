У отравившихся школьников в Краснодарском крае нашли норовирус, сообщили в пресс-службе администрации Каневского района края. На прошлой неделе краевое управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку после обращения детей в больницу с симптомами кишечной инфекции.

«Случаев массового отравления среди учащихся 6-й школы не зарегистрировано»,— указано в сообщении администрации (цитата по «РИА Новости»).

10 сентября краевое управление СКР сообщило о госпитализации нескольких школьников. Ведомство начало проверку в школе по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По информации “Ъ”, было госпитализировано четверо учеников.

По информации администрации Каневского района, в школе провели дезинфекцию. Очаг заболевания локализовали.