У отравившихся школьников в Краснодарском крае нашли норовирус
У отравившихся школьников в Краснодарском крае нашли норовирус, сообщили в пресс-службе администрации Каневского района края. На прошлой неделе краевое управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку после обращения детей в больницу с симптомами кишечной инфекции.
«Случаев массового отравления среди учащихся 6-й школы не зарегистрировано»,— указано в сообщении администрации (цитата по «РИА Новости»).
10 сентября краевое управление СКР сообщило о госпитализации нескольких школьников. Ведомство начало проверку в школе по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По информации “Ъ”, было госпитализировано четверо учеников.
По информации администрации Каневского района, в школе провели дезинфекцию. Очаг заболевания локализовали.
Обнаружение норовируса само по себе не подтверждает заражение через школьное питание: инфекция очень заразна и может передаваться через немытые руки, грязную посуду, овощи и фрукты, а также через прикосновение к загрязненным поверхностям — дверным ручкам, выключателям, столешницам. Поэтому для установления источника нужно проверить не только блюда, но и весь набор возможных путей передачи.
При таком расследовании проводят лабораторный контроль пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств и воды. Персонал столовой может быть отстранен от работы до получения результатов лабораторных исследований на возбудители острых кишечных инфекций, а учащихся берут под медицинское наблюдение — это помогает отслеживать новые случаи и оценивать распространение инфекции.