В Палате представителей одобрили рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ
Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил рассмотрение законопроекта имени сенатора Линдси Грэма об ужесточении антироссийских санкций. Решение, принятое большинством голосов (7 против 3), опубликовано на сайте комитета.
Законопроект, уже одобренный Сенатом 87 голосами против 11, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и «теневого флота», а также вторичных пошлин в размере до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов и государств, помогающих обходить ограничения. По требованию президента Дональда Трампа в текст также внесли положение о продлении санкций против Ирана до 2031 года.
Нижняя палата Конгресса должна проголосовать по документу до 17 сентября, когда конгрессмены уйдут на перерыв перед промежуточными выборами. В случае утверждения законопроекта большинство ключевых ограничений и тарифов администрация США должна будет ввести не позднее чем через 30 дней после его вступления в силу.
Механизм законопроекта рассчитан не только на прямые ограничения против российских компаний. Президент США сможет вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают у России нефть, уран и природный газ либо помогают обходить санкции; отдельно предусмотрен тариф до 500% на импорт из России. Точный размер пошлин должен определять торговый представитель США, а новые тарифные полномочия ограничены пятью годами.
Для покупателей российских энергоресурсов это создает риск потери доступа к американскому рынку: по оценкам экспертов, если Китай и Индия столкнутся с высокими пошлинами на свой экспорт в США из-за закупок российских энергоресурсов, они могут сократить объемы закупок у России или полностью от них отказаться. Следствием может стать сокращение российских экспортных доходов и большая экономическая изоляция.
При этом применение мер не выглядит полностью автоматическим: конструкция законопроекта предусматривает президентское право вводить пошлины, а в администрации США добивались гибкого механизма, позволяющего главе государства самостоятельно, без согласования с конгрессменами, ставить санкции на паузу либо вообще отказываться их вводить. Поэтому принятие документа создало бы жесткий инструмент давления, но конкретный масштаб его использования зависел бы от решений президента и торгового представителя.