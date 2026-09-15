В Палате представителей одобрили рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм законопроекта рассчитан не только на прямые ограничения против российских компаний. Президент США сможет вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают у России нефть, уран и природный газ либо помогают обходить санкции; отдельно предусмотрен тариф до 500% на импорт из России. Точный размер пошлин должен определять торговый представитель США, а новые тарифные полномочия ограничены пятью годами.

Для покупателей российских энергоресурсов это создает риск потери доступа к американскому рынку: по оценкам экспертов, если Китай и Индия столкнутся с высокими пошлинами на свой экспорт в США из-за закупок российских энергоресурсов, они могут сократить объемы закупок у России или полностью от них отказаться. Следствием может стать сокращение российских экспортных доходов и большая экономическая изоляция.

При этом применение мер не выглядит полностью автоматическим: конструкция законопроекта предусматривает президентское право вводить пошлины, а в администрации США добивались гибкого механизма, позволяющего главе государства самостоятельно, без согласования с конгрессменами, ставить санкции на паузу либо вообще отказываться их вводить. Поэтому принятие документа создало бы жесткий инструмент давления, но конкретный масштаб его использования зависел бы от решений президента и торгового представителя.