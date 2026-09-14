Умер один из основателей «Поющих гитар» Евгений Броневицкий

Советский и российский певец и музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Броневицкий

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Евгений Броневицкий

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Евгений Броневицкий родился в 1945 году в Ленинграде. К команде «Поющих гитар» присоединился в 1966 году по приглашению бывшего гитариста ансамбля «Дружба» Анатолия Васильева. После распада коллектива «Поющих гитар» в 1975 году Евгений Броневицкий перешел в «Дружбу» в качестве бас-гитариста.

После воссоединения «Поющих гитар» в 1997 году Евгений Броневицкий вернулся в коллектив в роли бас-гитариста.