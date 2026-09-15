Более 1,5 млн рублей пожертвовали Новороссийску после атак БПЛА

Более 1,5 млн руб. поступило в Фонд развития Новороссийска с 12 августа 2026 года. Средства предприниматели и жители направляют на помощь пострадавшим от атак, восстановление утраченного имущества и ремонт поврежденных городских объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Значительную сумму перечислило АО «Черномортранснефть». Большинство остальных благотворителей предпочитают оставаться анонимными, сообщили в Фонде развития Новороссийска.

Помимо денежных пожертвований, бизнес и жители помогают городу строительными материалами, предметами первой необходимости и медикаментами. Средства фонда будут направлены на поддержку жителей и восстановление поврежденной инфраструктуры. Власти Новороссийска поблагодарили предпринимателей, волонтеров и жителей, участвующих в оказании помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что более 400 млн руб. из бюджета Новороссийска направили на выплаты и помощь жителям, пострадавшим в результате атак БПЛА. Глава города Андрей Кравченко отметил, что власти оказывают помощь не только в рамках предусмотренных законодательством выплат. В частности, администрация сопровождает семьи погибших и пострадавших. При этом часть расходов берет на себя Краснодарский край, поскольку возможности муниципального бюджета ограничены.

К поддержке пострадавших подключается и бизнес. Предприниматели уже подтвердили участие в восстановительных работах и оказании помощи на сумму около 225 млн руб.

Анна Гречко