В Новороссийске на выплаты и помощь после атак БПЛА направили более 400 млн рублей

Более 400 млн руб. из бюджета Новороссийска направлено на выплаты и помощь жителям, пострадавшим в результате атак БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на расширенной пресс-конференции с региональными и федеральными СМИ. По словам мэра, с мая выплаты пострадавшим также финансируются из регионального бюджета по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После последней атаки, как уточнил господин Кравченко, окончательное число поврежденных объектов станет известно примерно через неделю-полторы. Сейчас проводятся следственные мероприятия, сотрудники администрации, Следственного комитета и МВД фиксируют ущерб и собирают документы у собственников для подтверждения права на имущество и определения размера ущерба.

Глава города отметил, что власти Новороссийска оказывают помощь не только в рамках предусмотренных законодательством выплат. В частности, администрация сопровождает семьи погибших и пострадавших. При этом часть расходов берет на себя край, поскольку возможности муниципального бюджета ограничены.

К поддержке пострадавших подключается и бизнес. На текущую дату предприниматели уже подтвердили участие в восстановительных работах и оказании помощи на сумму около 225 млн руб. Господин Кравченко подчеркнул, что бизнес также участвует в решении социальных и инфраструктурных вопросов, не связанных непосредственно с последствиями атак.

Отдельно власти намерены скорректировать краевое законодательство в части предоставления помощи при полной утрате жилья. Как пояснил мэр Новороссийска, действующие нормы требуют доработки, поскольку часть пострадавших хочет сохранить возможность жить в городе и восстановить свое жилье, а не покидать территорию.

В ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибли четыре человека, в том числе ребенок, 29 человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, объекты социальной и гражданской инфраструктуры.

Наталья Решетняк, Анна Гречко