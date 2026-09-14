В Петербурге произошел массовый сбой у интернет-провайдера Skynet

В Петербурге утром 14 сентября зафиксировали массовые жалобы на работу интернет-провайдера Skynet. По данным платформы Downdetector, за сутки поступило около 5,7 тыс. сообщений о сбоях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За сутки поступило около 5,7 тыс. сообщений о сбоях

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ За сутки поступило около 5,7 тыс. сообщений о сбоях

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Первые жалобы начали поступать около трех часов ночи. Пик пришелся примерно на 10:30 — за час пользователи оставили около 1,4 тыс. сообщений.

Пользователи сообщают о полном отсутствии домашнего интернета и проблемах с Wi-Fi. Некоторые также не могут войти в личный кабинет Skynet и дозвониться в службу поддержки.

Помимо Петербурга, на сбой жалуются жители Ленинградской области и других регионов. На Санкт-Петербург приходится 35% сообщений, на Ленинградскую область — 31%, на Ямало-Ненецкий автономный округ — 13%.

Причина сбоя и сроки восстановления работы интернета на момент публикации неизвестны.

Карина Дроздецкая