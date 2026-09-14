В Петербурге произошел массовый сбой у интернет-провайдера Skynet
В Петербурге утром 14 сентября зафиксировали массовые жалобы на работу интернет-провайдера Skynet. По данным платформы Downdetector, за сутки поступило около 5,7 тыс. сообщений о сбоях.
За сутки поступило около 5,7 тыс. сообщений о сбоях
Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ
Первые жалобы начали поступать около трех часов ночи. Пик пришелся примерно на 10:30 — за час пользователи оставили около 1,4 тыс. сообщений.
Пользователи сообщают о полном отсутствии домашнего интернета и проблемах с Wi-Fi. Некоторые также не могут войти в личный кабинет Skynet и дозвониться в службу поддержки.
Помимо Петербурга, на сбой жалуются жители Ленинградской области и других регионов. На Санкт-Петербург приходится 35% сообщений, на Ленинградскую область — 31%, на Ямало-Ненецкий автономный округ — 13%.
Причина сбоя и сроки восстановления работы интернета на момент публикации неизвестны.