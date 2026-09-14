США заявили о готовности поставить Ирану ядерное топливо

Власти США могли бы обеспечить Иран ядерным топливом в случае его отказа от обогащения урана, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. По его словам, США близки к укреплению собственной цепочки поставок урана.

«Мы можем поставлять (Ирану ядерное.— "Ъ") топливо извне. Они (иранские власти.— "Ъ") могли бы вновь присоединиться к сообществу стран и принести мир и процветание своему народу»,— сказал министр агентству Bloomberg.

Весной американская сторона через посредников направила Ирану план по урегулированию конфликта. Ключевые требования США включали в том числе 12-летний мораторий на обогащение урана, а также передачу имеющегося ядерного топлива, обогащенного до 60%, под контроль третьей страны. США оценили операцию по вывозу урана из Ирана почти в $700 млн.