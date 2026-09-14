США заявили о готовности поставить Ирану ядерное топливо
Власти США могли бы обеспечить Иран ядерным топливом в случае его отказа от обогащения урана, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. По его словам, США близки к укреплению собственной цепочки поставок урана.
«Мы можем поставлять (Ирану ядерное.— "Ъ") топливо извне. Они (иранские власти.— "Ъ") могли бы вновь присоединиться к сообществу стран и принести мир и процветание своему народу»,— сказал министр агентству Bloomberg.
Весной американская сторона через посредников направила Ирану план по урегулированию конфликта. Ключевые требования США включали в том числе 12-летний мораторий на обогащение урана, а также передачу имеющегося ядерного топлива, обогащенного до 60%, под контроль третьей страны. США оценили операцию по вывозу урана из Ирана почти в $700 млн.
Предложение означает замену национального этапа обогащения внешним контуром снабжения, где производство и контроль ядерного материала выносятся за пределы одной страны. В июне 2025 года такой механизм связывали с региональным консорциумом по обогащению урана с участием стран Ближнего Востока, наблюдателей ООН и МАГАТЭ: доступ к топливу в этом случае становился бы частью согласованной схемы, а не отдельной коммерческой поставкой.
Для Ирана это создает политическое ограничение: в апреле 2025 года Тегеран давал понять, что его не устроит «эмиратская модель» и существование национальной программы по обогащению урана не подлежит обсуждению, а в июне он был открыт к идее консорциума, но настаивал на сохранении контроля над собственными мощностями. Поэтому для урегулирования нужны не только поставки, но и проверяемые процедуры обращения с ядерным материалом: действующее соглашение Ирана с МАГАТЭ предусматривает инспекции объектов, а также распространяется на работы по разбавлению урана.