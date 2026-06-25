Fox: власти США запросили у Конгресса $672 млн на вывоз ядерных материалов из Ирана
Администрация США запросила у Конгресса $672 млн на вывоз и утилизацию ядерных материалов из Ирана. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.
Как сообщает телеканал, выделяемые средства планируется направить в Министерство энергетики. Они пойдут на вывоз и ликвидацию иранских запасов гексафторида урана, высокообогащенного топлива для исследовательских реакторов, а также на финансирование верификационной деятельности США внутри Ирана.
Кроме того, бюджет покроет поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление борьбы с контрабандой ядерных материалов и расширение операций Группы поддержки при чрезвычайных ядерных ситуациях (NEST) на Ближнем Востоке.
Сумма включена в более крупный пакет дополнительного финансирования в размере $80 млрд. Средства нужны Пентагону для покрытия расходов на военную кампанию «Эпическая ярость» против Ирана и восполнения запасов боеприпасов.
Министр обороны США Пит Хегсет уже проводит соответствующие брифинги для профильного комитета Палаты представителей, а официальный текст запроса поступит в Конгресс в ближайшие дни, отмечает Fox News.
Запрос администрации США на финансирование вывоза ядерных материалов из Ирана происходит на фоне продолжающейся военной операции "Эпическая ярость" против Ирана, которая началась 28 февраля 2026 года и ожидалась продлится от четырех до шести недель. Иран в ответ начал атаки на американские военные базы в странах Персидского залива, а его президент Масуд Пезешкиан потребовал от США и Израиля репараций для завершения конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп рассматривал возможность военной операции по изъятию 450 кг урана из Ирана, при этом отмечалось, что Иран обладал примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%, и почти 200 кг материала с уровнем обогащения 20%, расположенных на объектах в Исфахане и Натанзе. Утверждалось, что иранские власти согласились на проведение инспекций ядерных объектов, и телеканал Fox News сообщал, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте, под контролем МАГАТЭ.
Согласно информации, опубликованной в июне 2026 года, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и обязательство Ирана никогда не производить ядерное оружие. Дональд Трамп угрожал возобновить бомбардировки Ирана, если итоговое соглашение не будет достигнуто в течение 60 дней после подписания меморандума. Однако Тегеран отрицает, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску инспекторов МАГАТЭ к своим ядерным объектам, подчеркивая, что эти вопросы будут рассматриваться в рамках окончательного соглашения.
Ранее в 2025 году американские ВВС атаковали три иранских ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан, а в 2023 году "евротройка" и США критиковали Иран за сокрытие изменений в работе ядерного объекта в Фордо. Эти события подчеркивают напряженные отношения между США и Ираном вокруг ядерной программы, а также роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в контроле и верификации, которая оказалась в затруднительном положении из-за атак на ядерные объекты, нанесенных США и Израилем. МАГАТЭ заявило, что ядерный потенциал Ирана нельзя уничтожить военными средствами, и специалисты агентства постоянно сталкиваются с проблемами доступа к иранским ядерным объектам.