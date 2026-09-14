Власти Москвы объявили тендер на реставрацию имения Пушкиных в Долгопрудном

Структуры столичных властей опубликовали тендер на реставрацию объекта культурного наследия — усадьбы Виноградово в Долгопрудном. В XVII веке имением владели предки Александра Пушкина, затем графский род Бенкендорфов, а реставрируемые деревянные строения в стиле неоклассицизма и необарокко построили в начале XX века.

Тендер на проведение работ «по сохранению с приспособлением для современного использования» усадьбы опубликовало на портале госзакупок столичное ГКУ «Мосреставрация». От участника торгов ждут, что он приведет в порядок три объекта усадьбы 1912 года постройки — трехэтажный Восточный жилой дом (площадью 2,2 тыс. кв. м), Западный жилой дом (он же «Дом Германа»; 2,8 тыс. кв. м) и «Погреб» (71 кв. м). Все эти строения являются объектами культурного наследия (ОКН) федерального значения. Работы должны быть закончены к февралю 2028 года. Заявки на конкурс принимаются до 28 сентября, сумма контракта — 1,68 млрд руб.

Бывшие владельцы объекта — подмосковные власти — пытались, но не смогли найти инвестора по льготной программе аренды для ремонта Виноградово. После этого объект отошел Москве, которая провела противоаварийные мероприятия в усадьбе. Привести в порядок обветшавшие строения имения требовал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Имение Пушкиных пойдет под мастерок».