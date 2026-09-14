Имение Пушкиных пойдет под мастерок

Структуры столичных властей опубликовали тендер на реставрацию объекта культурного наследия, усадьбы Виноградово в Долгопрудном. В XVII веке имением владели предки Александра Пушкина, затем графский род Бенкендорфов, а реставрируемые деревянные строения в стиле неоклассицизма и необарокко построили в начале XX века. Бывшие владельцы объекта — подмосковные власти пытались, но не смогли найти инвестора по льготной программе аренды для ремонта Виноградово. После этого объект отошел Москве, которая провела противоаварийные мероприятия в усадьбе. Привести в порядок обветшавшие строения имения требовал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Банзы украшают барельефы с ангелами, рогами изобилия, колонны и высокие фронтоны

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва» Дом Банзы украшают барельефы с ангелами, рогами изобилия, колонны и высокие фронтоны

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Тендер на проведение работ «по сохранению с приспособлением для современного использования» усадьбы Виноградово на портале госзакупок опубликовало столичное ГКУ «Мосреставрация». От участника торгов ждут, что он приведет в порядок три объекта усадьбы 1912 года постройки — трехэтажный Восточный жилой дом (площадью 2,2 тыс. кв. м), Западный жилой дом (он же «Дом Германа»; 2,8 тыс. кв. м), и «Погреб» (71 кв. м). Все эти строения являются объектами культурного наследия (ОКН) федерального значения. Работы должны быть закончены к февралю 2028 года. Заявки на конкурс принимаются до 28 сентября, сумма контракта — 1,68 млрд руб.

Впервые усадьба Виноградово упоминается в исторических документах 1623 года. Селом Дубровки на Долгом пруду в XVII–XVIII веках здесь владели предки поэта Александра Пушкина — дворяне Гавриил и Матвей Пушкины. Село в 1758 году у них приобрел обер-прокурор Сената Александр Глебов, разбивший тут парк с прудами. Он, в свою очередь, завещал поместье падчерице Елизавете Бенкендорф. До конца XIX века имением владели графы Бенкендорфы, но постройки их эпохи сгорели.

Нынешние реставрируемые объекты построены в 1911–1912 годах по проекту архитектора Ивана Рыльского. Это деревянный дом в стиле неоклассицизма (усадьба для вдовы немецкого банкира Эммы Банзы) и здание в стиле необарокко с элементами неоклассицизма, в том числе часовой башней (названное домом Германа — по имени его владельца, директора страхового общества Рудольфа Германа).

В советское время и вплоть до 2014 года в усадьбе квартировал детский санаторий «Долгие пруды». После его выезда имение начало ветшать. В 2017 году владеющее зданием подмосковное Минимущество сообщало о включении Виноградово в губернаторскую программу, по которой ОКН передается инвестору на 49 лет по символической ставке в 1 руб. за 1 кв. м (в обмен на обязательство реставрации). Но об успешном проведении этих торгов не сообщалось.

Предмет охраны ОКН был утвержден лишь в 2018 году, а в 2021 году Московская область передала усадьбу столичным властям. В «Архнадзоре» сообщали, что в том же году в доме Германа рухнула часовая башня. В Мосгорнаследии экстренно утвердили противоаварийные работы в усадьбе. В 2020 и 2021 году ее судьбой активно интересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручал доложить о результатах проверки в связи с бездействием чиновников при реконструкции Виноградово. Впрочем, о результатах такой проверки не сообщалось.

В 2022 году глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отчитывался, что его специалистам удалось провести противоаварийные работы в доме Германа, освободив помещения от обвалившихся и сгнивших элементов, почистив деревянные детали и установив внутри здания силовой каркас. Господин Емельянов сетовал, что прежний собственник «не принимал мер» для сохранения усадьбы, а общественность была этим недовольна. В Мосгорнаследии тогда сообщали, что подготовили Виноградово к реставрации. В том же 2022 году столичное ГКУ «Мосреставрация» заказало за 80 млн руб. на конкурсе разработку технической документации по реставрации трех объектов Виноградово — их и должны теперь привести в порядок.

Координатор «Архнадзора» Константин Михайлов выразил «глубокое удовлетворение» тем, что реставрация Виноградово наконец начнется. «Ситуация, в которой усадьба оказалась, была хуже некуда»,— сетует эксперт. Заодно он призывает реставраторов обратить внимание на состояние храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградово, построенного в конце XVIII века по заказу обер-прокурора Глебова.

Александр Воронов