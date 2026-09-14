В России заметно вырос спрос на отечественные альтернативы артефакториям

В России среди ИТ-разработчиков и интеграторов заметно вырос спрос на отечественные альтернативы зарубежным платформам создания ИТ-продуктов — артефактории. Так, с начала года число обращений за миграцией с популярного артефактория Nexus выросло кратно, рассказали “Ъ” опрошенные участники рынка.

Артефакторий — корпоративное ИТ-хранилище, в котором собраны все компоненты, из которых собирается большинство современных приложений: библиотеки, зависимости, готовые сборки и Docker-образы.

В конце 2025 года зарубежные репозитории и артефактории ввели жесткие лимиты для российских пользователей. Так, у одного из игроков эти условия вдвое ниже базовых: до 40 тыс. компонентов в день и 100 тыс. запросов в день. Как отмечает источник “Ъ” на ИТ-рынке, для крупной разработки это крайне мало: «Организация, где сотни команд собирают код круглосуточно, исчерпывает эту квоту за несколько часов».

Участники рынка говорят, что долго оставаться на иностранных решениях нельзя, так как это несет риски кибербезопасности. Также при работе с иностранными платформами регулярно фиксируются сбои при загрузке зависимостей, тайм-ауты, ограничение скорости, периодическая недоступность пакетов и образов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конструктор миграции».