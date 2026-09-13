Наставник «Локомотива» после матча с ЦСКА: соперник вынудил удаляться

Главный тренер ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов причиной многочисленных удалений в матче против ЦСКА назвал напор соперника. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Провели хороший матч, целостный, но в первой половине второго периода все-таки пошла череда удалений. Здесь мало играли в зоне атаки. Соперник вынудил нас удаляться своим напором. Они играли дома, трибуны поддерживали. Потом мы собрались. В третьем периоде неплохо играли, довели до победы»,— сказал Квартальнов.

Журналистов на пресс-конференции интересовал состав «Локомотива». В частности, отвечая на вопрос о здоровье травмированного Максима Березкина, наставник избежал подробностей, сказав, что «пока без него». Дмитрий Квартальнов также кратко ответил и на вопрос об усилении состава.

«Конкретно сказать ничего не могу. Каждая команда до последнего дня в январе хочет усилиться, приобрести игроков. Здесь такой процесс»,— прокомментировал наставник.

«Локомотив» в прошедшем 13 сентября матче обыграл команду своего бывшего наставника Игоря Никитина, который в 2025 году привел ярославцев к первой победе в Кубке Гагарина. Специалист после матча рассказал о наблюдениях за своими подопечными.

«С чемпионом много полезной информации. К сожалению, не смогли выиграть, но есть позитивные моменты. Настрой был, в отличие от прошлой игры. Скорости выдержали, борьбу тоже»,— сказал Игорь Никитин.

15 сентября «Локомотив» в Челябинске сыграет с «Трактором». На настоящий момент ярославцы занимают первое место в Западной конференции и общей таблице регулярного чемпионата. Они провели четыре матча, в каждом из которых одержали победу.

Алла Чижова