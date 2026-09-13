«Локомотив» в первом выездном матче сезона обыграл команду экс-наставника

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл ЦСКА в своем первом выездном матче нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. «Железнодорожники» одержали победу со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в Москве открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов на 16-й минуте: форвард получил передачу от Георгия Иванова и забил гол броском между ног, находясь спиной к воротам соперника. Шайба отрикошетила и влетела в ворота Дмитрия Гамзина.

В первой половине второго периода ярославцы удалялись и давали сопернику шанс сравнять. ЦСКА одним из них воспользовался: на 29-й минуте нападающий хозяев Денис Гурьянов в большинстве забросил шайбу в ворота вратаря «Локомотива» Даниила Исаева. Следом уже «армейцы» стали удаляться, гости за полминуты реализовали лишнего: защитник Рушан Рафиков отправил шайбу в дальнюю девятку. Счет хозяева могли сравнять в концовке отрезка, но Исаев совершил эффектный сейв.

В начале третьего периода ЦСКА сравнял, но судьи отменили дубль Гурьянова из-за нарушения правил партнером чуть раньше. А вот «Локомотив» после этого увеличил преимущество, реализовав большинство: Радулов прострелил на пятак, где Егор Сурин в касание переправил шайбу в сетку ворот. Нападающий забил в четвертом матче подряд.

До конца матча команды практически постоянно играли в неравных составах. За минуту до сирены «армейцы» вшестером смогли отыграть одну шайбу, но победа осталась за «Локомотивом». Для ярославской команды это четвертая подряд победа, «железнодорожники» с начала сезона не проиграли ни один матч.

15 сентября «Локомотив» в Челябинске сыграет с «Трактором».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на протяжении четырех лет был наставником «Локомотива» — с 2021 по 2025 год. Тренер привел команду к первому Кубку Гагарина.

Алла Чижова