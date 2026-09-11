«Локомотив» подписал на месяц нападающего Данила Романцева

Ярославский ХК «Локомотив» заключил пробный контракт со своим воспитанником — нападающим Данилом Романцевым, выступавшим в последние пять сезонов за «Автомобилист». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данил Романцев (справа)

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Данил Романцев (справа)

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

В прошедшем сезоне он в 66 матчах забросил шесть шайб и отдал десять голевых передач. До Екатеринбурга форвард играл в КХЛ за новосибирскую «Сибирь», хабаровский «Амур», нижнекамский «Нефтехимик» и ханты-мансийскую «Югру». В 2013-2014 годах выходил на лед в составе «Локомотива».

33-летний Романцев будет выступать за «железнодорожников» под 81-м номером. Согласно данным сайта КХЛ, контракт заключен до 11 октября 2026 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» временно остался без двух ключевых игроков — нападающих Максима Березкина и Артура Каюмова.

Алла Чижова