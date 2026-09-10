Наставник «Локомотива»: пока что играем без двух ведущих хоккеистов

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов не стал называть сроки возвращения нападающих Максима Березкина и Артура Каюмова, включенных ранее в список травмированных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Березкин и Артур Каюмов

Фото: ХК «Локомотив» Максим Березкин и Артур Каюмов

Фото: ХК «Локомотив»

«Пока что играем без двух ведущих хоккеистов — Каюмова и Березкина»,— сказал Квартальнов, отвечая на вопрос о сроках, в ходе пресс-конференции после матча против «Северстали».

Каюмов получил травму на льду перед сезоном, поэтому еще не участвовал в играх регулярного чемпионата. Березкин травмировался во втором матче сезона — 8 сентября против «Шанхайских драконов». В итоге звено Каюмов – Шалунов – Березкин осталось без двух игроков. Нападающий Максим Шалунов после матча поделился, что ему не хватает своих партнеров.

«Их, безусловно, нам не хватает, как воздуха. Но работаем с тем, что есть»,— сказал Шалунов.

В матче против «Северстали» Максим Шалунов в тройке с Александром Радуловым и Егором Суриным смог сравнять счет за 5 минут до конца матча, чем перевел игру в овертайме. Дмитрий Квартальнов пока не уверен, что сохранит это сочетание.

«Тяжело сказать, Макс потерял своих крайних нападающих. Пока будем искать варианты»,— сказал главный тренер.

Сам матч против «Северстали» Квартальнов назвал тяжелым.

«"Северсталь" — интересная команда, трудно было найти ключи. Парни проявили характер, забили важный гол. Сегодня почему-то много теряли шайбу, в средней зоне. Здорово, что победили. Такие игры тоже нужны»,— сказал наставник.

В конце матча на лед перестали выходить молодые игроки, в частности Матвей Котков и Андрей Пустовой. Дмитрий Квартальнов объяснил, что пока им тяжело. «Они стараются, в желании не откажешь, но нужен опыт, это дело наживное. Есть определенные вещи, которые они должны делать лучше. Возможно, от большого желания что-то не получается»,— пояснил главный тренер.

Журналисты вспомнили, что в минувшем сезоне у «Локомотива» были проблемы с реализацией большинства, в этом же сезоне ярославцы при игре в неравных составах забивают три матча подряд.

«Честно говоря, не знаю, что было до. Знаю, что "Локомотив" — чемпионом был до. Большинство помогает, особенно в таких играх. Нашли сочетания, что-то поменяли, пока сработало. Юрий Бабенко хорошую работу проделывает, весь тренерский штаб»,— прокомментировал главный тренер.

Теперь «Локомотив» отправляется на первую выездную серию: 13 сентября «железнодорожники» встретятся с ЦСКА в Москве, 15 сентября — с «Трактором» в Челябинске. По состоянию на 10 сентября «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции с 6 очками.

Алла Чижова