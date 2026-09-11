Главные новости за 11 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области открылся завод по производству алюминиевой тары для предприятий пищевой промышленности компании «Альба Воронеж». Объем инвестиций в предприятие превысил 11 млрд руб. Предприятие было построено за 11 месяцев. Общая площадь здания завода составляет 49,2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Коминтерновский райсуд Воронежа отправил в СИЗО основателя сети заправок «Калина ойл» Валерия Борисова, ранее находившегося под домашним арестом. Новая мера пресечения будет действовать до 7 ноября. Господина Борисова задержали в начале года. Региональное управление ФСБ вменило ему незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Андрей Бубело назначен министром ЖКХ Белгородской области. Эту информацию подтвердили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства. С 20 апреля 2026 года ведомство возглавляла заместитель министра — начальник департамента реформирования ЖКХ Анна Калюжная.

Подконтрольному белгородским властям АО «Корпорация “Развитие”» в третий раз не удалось найти подрядчика для проектирования и изыскательских работ по индустриальному парку «Белгородский» на улице Рабочей в областном центре. Закупку признали несостоявшейся: обе поданные заявки отклонили из-за несоответствия требованиям. Строительство промпарка запланировано на 2027–2028 годы. Предварительный предельный объем вложений в объект оценивается в 1 млрд руб.

Основным фактором, ограничивающим строительную деятельность в Курской области, являлся недостаток квалифицированных рабочих — такую причину назвали 48% руководителей стройфирм, участвовавших в исследовании Курскстата. Высокий уровень налогов отметили 31% опрошенных, а конкуренцию со стороны других строительных организаций выбрали 20% респондентов. Еще 9% указали на неплатежеспособность заказчиков.

Администрация Данкова в Липецкой области не смогла продать на электронном аукционе объект культурного наследия «Дом деревянный на каменном фундаменте» на улице Урицкого, 12. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 12,1 млн руб.

Орловские власти ищут подрядчика для выполнения работ по содержанию автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Всего предполагается обслуживать порядка 3 845 км дорог в период с 3 января по 17 июля 2027 года. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд руб.

Росимущество выставило на аукцион торговый центр «Апельсин» на улице Чичерина в Тамбове. Ранее он принадлежал национализированному местному оператору связи «Ланта». Начальная цена лота составляет 114,1 млн руб.

Кассация оставила без изменения приговор генеральному директору обанкротившейся тамбовской строительной компании ЗАО «Элитстрой» Геннадию Берстеневу. Жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения. В августе 2025 года суд признал Берстенева виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), назначил ему полтора года лишения свободы условно за невыполнение обязательств перед дольщиками и освободил от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Денис Данилов