На содержание 4 тысяч км дорог в Орловской области потратят 1,2 млрд рублей

Орловские власти ищут подрядчика для выполнения работ по содержанию автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Всего предполагается обслуживать порядка 3 845 км дорог в период с 3 января по 17 июля 2027 года. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автодороги относятся к следующим категориям:

к II категории — 8,7 км;

к III категории — 719,9 км;

к IV категории — 2790,6 км;

к V категории — 325,7 км.

Работы профинансируют за счет средств областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 сентября. Итоги аукциона подведут 5 октября.

В конце августа «Ъ-Черноземье» рассказывал, что подряд на содержание автодорог общего пользования федерального значения в Орловской области получило воронежское АО «Дороги Черноземья». Подрядчику предстоит обслуживать 375,4 км дорог за 153,8 млн руб.

Денис Данилов