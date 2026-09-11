На содержание 4 тысяч км дорог в Орловской области потратят 1,2 млрд рублей
Орловские власти ищут подрядчика для выполнения работ по содержанию автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Всего предполагается обслуживать порядка 3 845 км дорог в период с 3 января по 17 июля 2027 года. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Автодороги относятся к следующим категориям:
- к II категории — 8,7 км;
- к III категории — 719,9 км;
- к IV категории — 2790,6 км;
- к V категории — 325,7 км.
Работы профинансируют за счет средств областного бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 сентября. Итоги аукциона подведут 5 октября.
В конце августа «Ъ-Черноземье» рассказывал, что подряд на содержание автодорог общего пользования федерального значения в Орловской области получило воронежское АО «Дороги Черноземья». Подрядчику предстоит обслуживать 375,4 км дорог за 153,8 млн руб.