В Тамбове торговый центр национализированной «Ланты» продают за 114 млн
Росимущество выставило на аукцион торговый центр «Апельсин» на улице Чичерина в Тамбове. Ранее он принадлежал национализированному местному оператору связи «Ланта». Начальная цена лота составляет 114,1 млн руб. Это следует из аукционной документации.
Торговый центр «Апельсин» в Тамбове
Фото: torgi.gov.ru
В состав лота входят двухэтажное здание торгового центра площадью 4 тыс. кв. м, котельная на 41,2 кв. м и трансформаторная подстанция на 35,4 кв. м, а также три земельных участка на 2,5 тыс. кв. м, 87 кв. м и 64 кв. м.
Шаг аукциона составляет 5,7 млн руб., размер задатка — 22,8 млн руб. Подавать заявки на участие можно до 21 сентября, итоги планируют подвести 23 сентября.
В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Росимущество также включило в план реализации на 2026 год торговый центр «Башня» на улице Авиационной в Тамбове, который ранее принадлежал «Ланте». В ГИС «Торги» пока не опубликованы соответствующие торги.
В начале сентября 100% долей в самом ООО «Ланта» в третий раз выставили на продажу — за 438,2 млн руб. Итоги тендера планируют подвести 11 сентября.
В октябре 2025 года Октябрьский райсуд Тамбова обратил в доход государства 8099218 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество участников запрещенного в России экстремистского объединения — Александра Зайцева (владел 51% компании), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Помимо компании, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га земель в Тамбовской области общей стоимостью порядка 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский облсуд утвердил это решение.
Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».