В Тамбове торговый центр национализированной «Ланты» продают за 114 млн

Росимущество выставило на аукцион торговый центр «Апельсин» на улице Чичерина в Тамбове. Ранее он принадлежал национализированному местному оператору связи «Ланта». Начальная цена лота составляет 114,1 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Апельсин» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru Торговый центр «Апельсин» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru

В состав лота входят двухэтажное здание торгового центра площадью 4 тыс. кв. м, котельная на 41,2 кв. м и трансформаторная подстанция на 35,4 кв. м, а также три земельных участка на 2,5 тыс. кв. м, 87 кв. м и 64 кв. м.

Шаг аукциона составляет 5,7 млн руб., размер задатка — 22,8 млн руб. Подавать заявки на участие можно до 21 сентября, итоги планируют подвести 23 сентября.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Росимущество также включило в план реализации на 2026 год торговый центр «Башня» на улице Авиационной в Тамбове, который ранее принадлежал «Ланте». В ГИС «Торги» пока не опубликованы соответствующие торги.

В начале сентября 100% долей в самом ООО «Ланта» в третий раз выставили на продажу — за 438,2 млн руб. Итоги тендера планируют подвести 11 сентября.

В октябре 2025 года Октябрьский райсуд Тамбова обратил в доход государства 8099218 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество участников запрещенного в России экстремистского объединения — Александра Зайцева (владел 51% компании), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Помимо компании, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га земель в Тамбовской области общей стоимостью порядка 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский облсуд утвердил это решение.

Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова