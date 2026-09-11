Курские строители пожаловались на высокие налоги и неквалифицированных рабочих

По результатам опроса Курскстата основным фактором, ограничивающим строительную деятельность в регионе, являлся недостаток квалифицированных рабочих. Такую причину назвали 48% руководителей стройфирм, участвовавших в исследовании. Высокий уровень налогов отметили 31% опрошенных, а конкуренцию со стороны других строительных организаций выбрали 20% респондентов. Еще 9% указали на неплатежеспособность заказчиков. Итогами опроса Курскстат поделился 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аналитики исследовали деловую активность 80 курских строительных организаций. Характеризуя экономическую ситуацию своих предприятий, 57% опрошенных руководителей оценили ее как удовлетворительную, 8% — как благоприятную. Большинство респондентов — 84% — отметили, что в следующем квартале экономическая ситуация не изменится, но 8% считают, что она улучшится.

Основным направлением деятельности строительных организаций Курской области в третьем квартале 2026 года являлось возведение зданий и сооружений, о чем заявили 49% респондентов. Еще 42% компаний выполняли прочие строительные работы, а 9% проводили капитальный и текущий ремонт. Увеличение физического объема работ в третьем квартале по сравнению со вторым отметили 20% респондентов, у 61% опрошенных показатель остался на уровне предыдущего периода.

«По мнению 79% руководителей, в четвертом квартале 2026 года объем работ не изменится, 10% прогнозируют его увеличение»,— добавили в Курскстате.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в первом полугодии 2026-го сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения) крупных и средних предприятий Курской области составил 3,7 млрд руб. Прибыльными оказались только 58,3% организаций региона, которые суммарно заработали почти 26 млрд руб. На долю убыточных компаний пришлось 41,7% от общего числа (22,3 млрд руб.).

Денис Данилов