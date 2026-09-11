Приговор гендиректору тамбовского «Элитстроя» Берстеневу устоял в кассации

Второй кассационный суд общей юрисдикции в лице судьи Елены Ярусовой 10 сентября оставил без изменения приговор генеральному директору обанкротившейся тамбовской строительной компании ЗАО «Элитстрой» Геннадию Берстеневу. Жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения. Информация об этом появилась в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе 2025 года Ленинский райсуд Тамбова признал Берстенева виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), назначил ему полтора года лишения свободы условно за невыполнение обязательств перед дольщиками и освободил от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. По закону освобождение от наказания по давности не означает оправдания. Защита Берстенева и потерпевшие обжаловали этот приговор в апелляции, но в декабре 2025-го облсуд оставил его в силе. В июле 2026-го адвокатом Берстенева была подана кассационная жалоба.

В суде было установлено, что в 2014 году застройщик с нарушениями заключал договоры долевого участия при возведении в Тамбове многоквартирного дома и двухэтажного торгово-офисного здания на улице Коммунальной. В результате «Элитстрой» не выполнил договорные обязательства перед участниками долевого строительства, а 86 млн руб. дольщиков были похищены руководством компании-генподрядчика, которую контролировал Роман Шамоян.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что в мае этого года Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего генерального директора ООО «Рони» Романа Шамояна виновным в особо крупном мошенничестве и назначил ему четыре года лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Вину Шамоян не признал.

Денис Данилов