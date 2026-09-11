Третьи торги на проектирование белгородского промпарка за 1 млрд не состоялись

Подконтрольному белгородским властям АО «Корпорация “Развитие”» в третий раз не удалось найти подрядчика для проектирования и изыскательских работ по индустриальному парку «Белгородский» на улице Рабочей в областном центре. Закупку признали несостоявшейся: обе поданные заявки отклонили из-за несоответствия требованиям. Наименования организаций не раскрываются. Информация опубликована в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 28,7 млн руб.

Строительство промпарка «Белгородский» запланировано на 2027–2028 годы. Предварительный предельный объем вложений в объект оценивается в 1 млрд руб. Подрядчику, среди прочего, предстояло запроектировать инженерные сети, здание двухэтажного административно-бытового корпуса площадью не менее 350 кв. м, пост охраны — не менее 5 кв. м, склад — до 1,2 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что предыдущая закупка, объявленная в конце мая, не состоялась, так как все заявки не соответствовали требованиям. В конце июня «Корпорация «Развитие» запустила повторный тендер. Согласно итоговому протоколу, победителем стал участник, набравший 135,05 балла. Его имя не раскрывается. В ЕИС был опубликован подписанный договор, однако 4 августа его расторгли. Причины не раскрываются.

Мария Свиридова