При атаке БПЛА на Новороссийск погибли четыре человека

В результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край минувшей ночью в Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, при необходимости их готовы направить в краевые медицинские центры.

Кроме того, в Новороссийске повреждены три частных и пять многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. Обломки беспилотников также упали на территории промышленных предприятий и возле жилого дома. Названия предприятий власти не уточняют.

В районе хутора Дюрсо после падения обломков произошел лесной пожар. Зафиксировано несколько очагов, один из них уже ликвидирован. Тушение осложняется отсутствием возможности подъезда пожарной техники к месту возгорания и сильным ветром. В работах задействованы около 60 человек и спецтехника, включая муниципальную пожарную службу, лесничество, спасателей «Кубань-СПАС» и добровольную пожарную дружину. К тушению также подключились волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро.

Губернатор поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко лично контролировать ситуацию, оперативно оценить ущерб и оказать помощь пострадавшим семьям. На местах происшествий продолжают работать оперативные и спасательные службы.

Всего за ночь российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября.

Анна Гречко