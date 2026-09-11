Часть остановок исключат из маршрутов из-за перекрытия движения в Ярославле

В Ярославле часть остановочных пунктов будет временно исключена из схем движения общественного транспорта из-за перекрытия дороги в районе пересечения улицы Чкалова с проспектом Октября. Об этом предупредили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за ремонтных работ на трамвайных путях с 23:00 12 сентября до 23:00 13 сентября полностью прекратят движение транспорта на участке улицы Чкалова в районе пересечения с проспектом Октября.

Остановки «Институт» и «Улица Чехова» отменят на маршрутах №75, 44 и 94С при движении из центра, при этом добавят остановку «Областная онкологическая больница». Автобусы поедут по Республиканскому проезду, улицам Кузнецова и Чехова.

Остановка «Институт» также будет отменена на маршрутах № 50, 60, 71С. Остановку «Площадь Карла Маркса» перенесут к Дворцу молодежи, «Улица Чехова» — на одноименную улицу напротив дома №11. По пути из центра транспорт поедет в объезд по проспекту Ленина, улицам Воинова, Угличской и Чехова.

На маршрутах № 59, 64, 67 отменят остановки «Улица Победы» и «Институт». Остановка «Площадь Карла Маркса» будет перенесена на проспект Ленина к дому 20/53, «Улица Чехова» — на улицу Чехова к дому № 11. На маршрутах № 59 и 64 временно появится остановка «Улица Воинова». При движении из Заволжского района автобусы поедут в объезд по улицам Советской, проспекту Ленина, Угличской и Чехова.

Остановки «Областная онкологическая больница», «Институт» и «Улица Чехова» исключат из схемы маршрута №45. При движении от ЯМЗ автобус поедет по проспекту Октября и улице Чехова.

Алла Чижова